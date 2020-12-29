Минздрав объявил о начале вакцинации населения от COVID‑19 российским «Спутником V»

Министерство здравоохранения Беларуси, Министерство здравоохранения России и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса «Спутник V» — первая партия вакцины уже прибыла в страну, пишет пресс-служба беларуского Минздрава.

По утверждению министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. При этом вакцинация будет проводиться в добровольном порядке.

По утверждению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, «быстрый доступ Беларуси к российской вакцине стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной системы». Он также отметил «рациональный подход страны-соседки к локальным клинисследованиям вакцин».

«Протокол проведенного в стране клинисследования позволил в короткие сроки подтвердить валидность обширных российских данных клинического изучения Спутника V для жителей Беларуси», — рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко

По утверждению гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, Беларусь — первое зарубежное государство, официально зарегистрировавшее вакцину и первая страна, где начинается широкая вакцинация населения «Спутником V».

«Следующим этапом сотрудничества РФПИ и партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания», — сказал он.