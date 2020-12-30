Журналиста «Трибуны» Александра Ивулина оштрафовали за участие в акции

Суд Московского района Минска оштрафовал журналиста «Трибуны» и автора Youtube-канала «ЧестнОК» Александра Ивулина на 30 базовых величин по статье 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). Об этом сообщило само издание.

Днем 15 ноября, во время «Марша памяти», Александра задержали, а на следующий день отпустили. Суд должен был состояться 20 ноября, однако из-за болезни Ивулина был перенесен на 18 декабря. В тот день в процессе объявили перерыв для вызова свидетеля со стороны защиты. Новое слушание назначили на 30 декабря.

Исправлено в 15:15. В первоначальном тексте новости указывалось, что Ивулин работал на акции 15 ноября. На самом деле он не был на акции в качестве журналиста.