Жителю Молодечно присудили 1,5 года «химии» по делу об оскорблении начальника РОВД

29 декабря суд Молодечнеского района осудил 50-летнего жителя Молодечно на 1,5 года «химии» по делу об оскорблении начальника РОВД (статья 369 УК), пишет телеграм-канал пресс-секретаря МВД. Он также должен выплатить милиционеру четыре тысячи рублей как компенсацию морального вреда.

Как сообщает ведомство, мужчину задержали 13 сентября, когда он «наносил оскорбительную надпись на фасаде строящегося здания».

По словам жителя Молодечно, пишет МВД, надпись он адресовал не начальнику РОВД, а его однофамильцу.