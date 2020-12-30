Суд в Минске приговорил беларуса к четырем годам колонии за нападение на омоновца на акции 14 июля

Суд Первомайского района Минска приговорил Илью Туркова к четырем годам колонии общего режима за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть первая статьи 342 УК), и насилии против омоновца (статья 364 УК).

14 июля Турков участвовал в протестах против результатов регистрации кандидатов в президенты, и был среди лиц, которые участвовали в стычке с омоном возле площади Победы в Минске. Обвиняемого задержали дома 27 июля, с тех пор он находится под стражей.

Дело рассматривала судья Татьяна Линник. Потерпевшим выступил сотрудник омона Игорь Остапук. По материалам дела, Остапук получил царапины на руке и травму колена, а стоимость лечения составила 2580,30 рублей. Он заявил о компенсации морального вреда в тысячу рублей.

На заседании суда 17 декабря Турков не признал вину в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок, или активное участие в них. А насилие в отношении омоновца признал.

30 декабря, выступая с последним словом, обвиняемый повторил, что искренне раскаивается, просил прощения у потерпевшего и заявлял, что готов выплатить его исковые требования. Также он сказал, что не намеревался нанести физический вред здоровью: «Это были эмоции под влиянием толпы, я находился в стрессовой ситуации».

Турков отметил, что пять месяцев находится под стражей, и все это время его семья остается без средств к существования, потому что жена недавно вышла из декретного отпуска, а в детском саду карантин из-за эпидемии коронавируса. Обвиняемый сказал, что у них есть небольшое хозяйство, а частный дом отопляется дровами — это тяжелый физический труд для его жены.

— В прошлом у меня были судимости, которые сейчас не принимаются во внимание, но влияют на то, как меня воспринимают как личность, — говорит Илья Турков. — Так вот, хочу отметить, что второй раз моя жизнь началась 5 января 2015 года: шесть лет я не употребляла алкоголь, за эти шесть лет я преуспела в профессиональной сфере, у меня есть семья, о которой я всегда мечтал. Чтобы понять, что для меня значит моя семья — моя жена причастна к тому, что я остался жив. Ребенок, который родился у нас три года назад, — для меня нет ничего дороже в этом мире. Я не представляю, как жить без них.

Суд признал Туркова виновным и осудил на четыре города колонии, обязал взыскать с осужденного в пользу пострадавшего Игоря Остапука материальную компенсацию морального вреда в размере 500 рублей, а также госпошлину в пользу государства в размере 81 рубля.