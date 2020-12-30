Студента приговорили к 2,5 годам колонии за нападение на омоновца 10 августа

Суд приговорил студента 4 курса Института предпринимательства Виктора Актистова к двум с половиной годам колонии строгого режима за насилие в отношении омоновца, сообщает правозащитный центр «Вясна».

20-летний Актистов участвовал в акции протеста 10 августа и пытался помешать омоновцам задержать незнакомца в районе гостиницы «Юбилейная» в Минске. В результате он нанес несколько ударов милиционеру. Студента задержали 21 сентября, с тех пор он находится под стражей.

По данным обвинения, Актистов трижды нанес удар кулаком в область головы и один удар ногой в область паха потерпевшему Андрею Тимофееву. На суде обвиняемый пояснил, что увидел момент задержания и, зная, что произошло в ночь с 9 на 10 августа, опасаясь за судьбу задержанного, решил отбить его. Он попытался схватить и остановить милиционера, затем ударил еще двоих по голове. В ответ на вопрос прокурора обвиняемый уточнил, что ударил пострадавшего Тимофеева в живот, а не в паховую зону.

Обвиняемый сказал, что сожалеет о содеянном и извинился перед пострадавшим.

Потерпевший Тимофеев сказал, что вечером 10 августа охранял общественный порядок в центре города, где «люди вели себя агрессивно и махали руками, пытаясь затеять драку с сотрудниками». По его версии, сотрудники ОМОНа требовали разойтись, предупредив об ответственности.

Тимофеев заявил, что обвиняемый сначала крикнул сотруднику, чтобы тот освободил задержанного, а затем ударил его трижды кулаком и один раз ногой в паховую область. Пострадавший пояснил, что действия обвиняемого нанесли ему легкие ранения и царапины на лбу. Тимофеев претензий к обвиняемому не имеет. На вопрос адвоката о виде наказания потерпевший попросил не портить жизнь 20-летнему молодому человеку и не лишать его свободы.

Пострадавший подал иск о компенсации морального ущерба на две тысячи рублей и попросил перечислить их на расчетный счет детского дома №1. Актистов признал иск, а его родственники перечислили деньги во время судебного перерыва.

Актистову предъявили обвинение по статье 364 УК с квалификационным признаком «мотив мести за выполнение служебной деятельности». В ходе судебного процесса прокурор снял эту часть обвинения. Он посчитал, что вина обвиняемого в насилии в отношении милиционера с целью воспрепятствования его законной деятельности (статья 364 УК) доказана, и попросил суд приговорить его к двум с половиной годам лишения свободы в условиях общего режима.