Жителя Вилейки приговорили к трем месяцам ареста за политические надписи в подъезде

Суд приговорил жителя Вилейки Андрея Сысуна к трем месяцам ареста за политические надписи в подъезде дома, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Татьяна Борис признала Сысуна виновным в осквернении сооружений и порче имущества (статья 341 УК).

По материалам дела, обвиняемый вечером 14 сентября по предварительной договоренности в составе группы испортил жилой дом по адресу Городищенская, 9. Компания нарисовала баллончиками с краской надписи «Жыве Беларусь!», «Лука, уходи!» и «3%» на дверях подъезда, тротуарной плитке, лестнице в подъезде и электрощитках. Материальный ущерб оценен в 167 рублей.

Обвиняемый полностью признал вину. На первом заседании суда 28 декабря Андрей Сысун отказался от услуг предложенного ему государственного адвоката. Также он отказался от участия в судебных спорах и от последнего слова.

Свидетель Загорец на суде призналась, что и сама ради интереса нарисовала надпись «Это наш город». Она сообщила, что некоторые надписи наносил их общий знакомый Владимир. Он проходил по делу как свидетель, но эпизод с надписями, сделанными им, выделен в отдельное производство.