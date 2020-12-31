Суд отказал в иске студентам, оспаривавшим отчисление из университета культуры

Суд Октябрьского района не удовлетворил иск уже бывших девятерых студентов, которые оспаривали свое отчисление из университета культуры и искусств (БГУКИ), сообщает TUT.by.

В исковом заявлении студенты требовали признать приказы об отчислении неправомерными и восстановить на учебе. Судья Ирина Митрахович приняла решение отказать в иске.

Как сообщил TUT.by их адвокат Сергей Зикрацкий, студенты планируют обжаловать решение в Мингорсуде.

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Массовые отчисления студентов из вузов начались после 26 октября — учащиеся и преподаватели вузов активно участвовали в общенациональной забастовке, объявленной Светланой Тихановской. Из БГУКИ 17 студентов отчислили за «грубое или систематическое нарушение правил внутреннего распорядка». Девять из них решили обжаловать решение администрации в суде.