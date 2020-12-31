Корреспонденту сайта «Першы Рэгiён» предъявили обвинение в оскорблении президента

Корреспонденту сайта «Першы Рэгіен» Сергею Гордиевичу предъявили обвинение в оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК), сообщает «Белорусская ассоциация журналистов».

«Вину в предъявленном обвинении Сергей Гордиевич не признал. Он готов бороться и доказывать свою невиновность», — рассказала БАЖ адвокат Ольга Аксютик.

22 декабря сотрудники ОМОНа задержали Сергея Гордиевича в Дрогичине по дороге из Бреста, а через трое суток его поместили под домашний арест.

29 декабря в редакцию газеты «Ганцавiцкi час» и к ее главреду Петру Гузаевскому пришли с обыском. «Ганцавiцкi час», как и «Першы Рэгіен», принадлежат одному владельцу — компании «Медиа-Ганцевичи».