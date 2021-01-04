Минчанина осудили на 4 года за участие в акции после регистрации кандидатов в президенты

31 декабря 20-летнего минчанина Глеба Готовко осудили на 4 года за участие в июльской акции после регистрации кандидатов в президенты, пишет «Вясна». Суд Октябрьского района признал Готовко виновным в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), насилии в отношении омоновца (статья 364 УК), сопротивлении другому сотруднику ОМОНа (часть 2 статьи 363 УК) и в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу (статья 435 УК).

Согласно обвинению, в марте 2020 года военным комиссаром ему была вручена повестка для явки в военкомат в апреле. Однако в указанное время парень не явился. Как пояснил Готовко, он был доволен распределением на службу водителем спецназа в Марьиной горке, но из-за хронических болезней дыхательных путей он боялся заразиться коронавирусом.

Кроме этого, вечером 14 июля Готовко принимал активное участие в несанкционированном массовом мероприятии на улице Зыбицкой в Минске. В ходе него минчанин, игнорируя законные требования сотрудников правоохранительных органов, применил насилие в отношении одного из милиционеров, после чего оказал активное сопротивление при задержании.

Готовко рассказал, что ему было интересно, почему люди плотно стояли в сцепке на Немиге, поэтому он подошёл посмотреть поближе. Когда же часть людей стала смещаться в сторону из-за задержаний, он зацепился ногой за бордюр, и его потянуло вперёд. Сотрудники задержали его возле лестницы на спуске от собора.

Готовко настаивал, что он не применял насилия к сотрудникам ОМОНа и никакого сопротивления не оказывал. О совместных действиях с кем-либо, по словам обвиняемого, минчанин не договаривался и ничего об этом не знал.

Со стороны обвинения были допрошены семь свидетелей: шесть сотрудников ОМОНа и ведущий специалист отдела по призыву военкомата, со стороны защиты мама и друг обвиняемого.

В материалах дела была справка Минтранса, согласно которой ущерб от действий участников несанкционированного мероприятия 14 июля составил 72 рубля. Задержка в движении троллейбусов составляла до 25 минут, также последствием происшествия стала потеря некоторых рейсов.

Судья назначил Готовко четыре года лишения свободы в условиях общего режима. Также суд постановил взыскать с обвиняемого три тысячи рублей в пользу потерпевших сотрудников ОМОНа.