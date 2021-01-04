EUObserver: Экс‑глава КГБ Вадим Зайцев обсуждал устранение политических эмигрантов

Издание EUobserver утверждает, что получило запись разговора бывшего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева, в которой обсуждается физическое устранение журналиста Павла Шеремета, бывшего начальника минского СИЗО № 1 Олега Алкаева, бывшего командира ОМОН Владимира Бородача и экс-исполняющего обязанности начальника антикоррупционного управления Вячеслава Дудкина.

Как следует из материала, запись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете председателя КГБ на совещании, посвященном началу деятельности секретного 7-го отдела антитеррористического подразделения КГБ «Альфа».

На записи говорится, что Лукашенко вложил «более 1,5 млн. долларов на специальный счет» для неформальных операций и хотел бы «увидеть некоторые результаты».

На записи обсуждается использование ядов, взрывчатки, поломок автомобиля. В частности, обсуждается подготовка к убийству Павла Шеремета:

«Вот по Шеремету нужно сработать, который *** *** [очень надоел]. Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтоб эту крысу *** [блин], совсем *** [блин], ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей».

Как утверждает издание, запись была получена от Игоря Макара, бывшего сотрудника спецподразделения «Алмаз» КГБ Беларуси, который в настоящее время проживает за рубежом. Он заявил, что получил ее в 2012 году и дал послушать одному из американских дипломатов для того, чтобы защитить своего друга Олега Алкаева, которому власти Германии вскоре предоставили защиту, но рекомендовали покинуть страну.

Европейская комиссия отказалась комментировать запись:

«У нас нет комментариев по этому поводу, и наша политика в отношении Беларуси очень хорошо известна», — сказал главный пресс-секретарь Европейской комиссии Эрик Мамер.

Нацполиция Украины сообщила, что в декабре 2020 года получила информацию, «представляющую интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета».

«Фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в сети Интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, обсуждались варианты отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв», — говорится в сообщении ведомства.

Нацполиция получила разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Обновлено в 18:00. Добавлен комментарий Нацполиции Украины.