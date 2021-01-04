Комику Славе Комиссаренко аннулировали удостоверение на концерты в Минске

Мингорисполком аннулировал гастрольные удостоверения на концерты в Минске беларускому стендап-комику Славе Комиссаренко, сообщил он в новом стендапе. TUT.by информацию подтвердил организатор выступления.

Концерты Славы Комиссаренко должны были пройти в Минске 10 и 11 апреля в Доме офицеров. Осенью компании Wonderland Events, которая занималась организацией концеров, пришло пришло письмо из управления культуры Мингорисполкома, в котором их оповестили об аннулировании гастрольных удостоверений Комиссаренко. Решение было принято после «изучения материалов выступлений комика, размещенных в глобальной сети Интернет», пишет TUT.by.

После аннулирования удостоверения организаторы снова подали заявление на разрешение мероприятия, но им отказали. Концерты, запланированные в Витебске и Гомеле, на данный момент не отменены.

В ноябре 2020 года Слава Комиссаренко участвовал в популярном российском ютуб-шоу «Что было дальше?». В выпуске он пошутил про Александра Лукашенко, назвав его «чык-чырыком».