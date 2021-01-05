Сына Нины Багинской арестовали на 12 суток

Суд Советского района Минска назначил 43-летнему Павлу Багинскому, сыну активистки Нины Багинской, 12 суток ареста по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), сообщает телеграм-канал «Списки задержанных». Еще один протокол — по статье 23.4 (неповиновение законному распоряжению должностного лица) — суд отправил на доработку.

По информации телеграм-канала «Списки задержанных», Багинского задержали 31 декабря в 23:45.

По рассказу Нины Багинской для Onliner, Багинского задержали 1 января, когда он с матерью двигался домой по улице Восточной. По ее словам, ранее в тот день она вышла на перекресток Коласа и Чернышевского. Сын был с ней, так как не хотел отпускать мать одну.

«В итоге подскочили трое, выхватили флаг, древко сломали, сына затащили в машину и увезли», — рассказывала Багинская. По ее словам, 4 января ей не удалось передать передачу сыну: бумагу, зубную щетку и мандарины.