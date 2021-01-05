УБОПиК пришло с обысками к гомельским активистам и в общественно‑политический центр

В Гомеле прошли обыски у местных активистов Василия Полякова и Николая Новикова, а также в офисе общественно-политического центра, сообщает «Радыё Свабода».

По данным TUT.BY, у активистов изъяли всю технику, но задерживать после обыска их не стали.

После почти десятичасового обыска в офисе на Полесской, 52 сотрудники УБОПиК забрали правозащитника Леонида Судаленко в управление по борьбе с организованной преступностью, сообщает «Радыё Свабода». Кроме того, они забрали документы, которые касаются правозащитной деятельности Судаленко, в том числе постановления судов и обжалования, а также изъяли технику и бело-красно-белые флаги.

Также, по сообщению «Гомельскай Вясны», в квартире Судаленко проходит обыск «в рамках уголовного дела об угрозе прокурору от Владимира Непомнящих».

После обыска из квартиры Судаленко изъяли две банковские карты и нетбук, а вскоре его самого отпустили, сообщила «Гомельская Вясна».

Сообщается, что обыски связаны с уголовным делом гомельского активиста Владимира Непомнящих, которого задержали 23 декабря. Адвокат Сергей Краснов рассказал «Гомельскай Вясне», что активисту предъявили обвинение в угрозах должностному лицу (часть первая статья 366 УК). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, Владимир Непомнящих угрожал прокурору на суде над Георгием Василенко, которого приговорили к двум годам «домашней химии» за замену красно-зеленого флага на бело-красно-белый на площади Ленина в Гомеле во время акции протеста.

Обновлено в 19:40. Добавлена информация «Радыё Свабода» и «Гомельской Вясны» о результатах обыска в офисе на Полесской, 52, а также об обыске в квартире Леонида Судаленко.

Обновлено в 20:37. Добавлена информация «Гомельскай Вясны» об изъятии двух банковских карт и нетбука из квартиры Судаленко.

Обновлено в 20:53. Добавлена информация «Гомельскай Вясны» об освобождении Судаленко.

Исправлено в 19:40. В первоначальном заголовке новости указывалось, что обыск проводят следователи, но на самом деле его проводили сотрудники УБОПиК.