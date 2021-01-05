Предпринимателя из Сморгони осудили на 2,5 года «химии» за клевету на милиционеров

Суд приговорил бывшего владельца и главного редактора «Новой газеты Сморгони» Ромуальда Улана к двум с половиной годам «химии» за клевету (статья 188 УК) на милиционеров, пишет «Рэгіянальная газета».

Также судья Сергей Боландь обязал обвиняемого выплатить 500 и 300 рублей потерпевшим.

Милиция задержала Улана 26 сентября, дома и в офисе прошли обыски, в ходе которых следователи изъяли технику. Позже его отпустили под подписку о невыезде. Предпринимателя обвинили в распространении заведомо ложных сведений, порочащих другое лицо.

55-летний Ромуальд Улан опубликовал в городском паблике во «Вконтакте» фотографии листовок, расклеенных по городу. Авторы указывали на них данные милиционеров, которые, по мнению местных жителей, лжесвидетельствовали в суде против участников протестных акций.

Сторону обвинения представлял прокурор Андрей Клышевич. На первом заседании, которое состоялось 28 декабря, суд опросил шесть из семи милиционеров, которых признали пострадавшими от расклеенных листовок. Каждый из них потребовал моральной компенсации в размере тысячи рублей. Один милиционер заболел, поэтому на суд не явился.

Ромуальд Улан в суде своей вины не признал. В сентябре, комментируя дело, он сказал, что «никакого отношения к этим листовкам не имеет», сообщал БАЖ.

«Новая газета Сморгони» была единственным зарегистрированным независимым изданием на территории Сморгонского района. В 2003 году газета была закрыта усилиями местных властей. Теперь Ромуальд Улан в качестве ИП оказывает услуги по печати.