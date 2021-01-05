В Минске неизвестные задержали жителей Уручья и Новой Боровой

В Минске неизвестные задержали около 15 местных жителей во дворе на улице Ложинской, 7, сообщает телеграм-канал Антона Мотолько со ссылкой на читателей. Также канал пишет о задержаниях около жилого комплекса «Вивальди» и в Новой Боровой.

Читатель TUT.by подтвердил, что неизвестные уводили жителей двора на Ложинской.

«В нашем дворе по улице Ложинская забрали всех мужчин-соседей, с которыми выходим попить чай и пообщаться по вечерам. Приехало два микроавтобуса и человек 30 в балаклавах и спортодежде. То же самое еще в одном доме по нашей улице. У одного мужчины осталось дома двое несовершеннолетних детей. Мы по традиции включаем в 21:00 музыку и фонарики, сразу же, как будто заранее подготовлено все было, подъехали люди в черном. Женщин не забирали», — рассказал он.

Пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич рассказала агентству «Интерфакс-Запад» о задержании более 10 человек «за участие в несанкционированных мероприятиях». По словам Ганусевич, некоторые из задержанных оказали неповиновение милиционерам.

Обновлено в 23:20. Добавлен комментарий читателя TUT.by.

Обновлено 6 января в 10:16. Добавлен комментарий ГУВД.