Брестчанина приговорили к двум годам «домашней химии» за клевету на командира местного ОМОНа

Суд Московского района Бреста приговорил 28-летнего местного жителя Максима Смирнова к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение за клевету (статья 188 УК) на командира брестского ОМОНа, сообщает «Брестская газета».

Потерпевший командир просил не наказывать обвиняемого строго в «год народного единства» и не заявлял материальных претензий.

По данным следствия, 14 сентября Максим Смирнов перепостил в один из телеграм-чатов сообщение, содержащее порочащую информацию о командире брестского ОМОНа Максиме Миховиче, его домашний адрес и телефон. Действия Смирнова были квалифицированы по статье 188 УК (клевета).