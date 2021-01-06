Суд в Минске приговорил к трем годам колонии предпринимателя, ударившего по камере милиционера

Суд Советского приговорил 44-летнего предпринимателя Дмитрия Галко, обвиняемого в насилии над милиционером (статья 364 УК), к трем годам колонии общего режима, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии обвинения, вечером 16 сентября 2020 года Галко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары по руке участкового инспектора Мацкевича, находившегося при исполнении. Из-за удара была повреждена служебная камера. Потерпевший в суде сказал, что это не отразилось на ее работе: камера продолжала записывать звук и видео. Мацкевич в тот вечер нес службу в гражданской одежде, в одном из дворов на улице Восточной он снимал дворовой концерт.

Помимо этого в обвинении говорится, что Галко озвучил угрозу применения насилия в адрес Мацкевича и не менее двух раз пытался ударить участкового в область плеча. В суде Мацкевич рассказал, что видимых повреждений у него не было — только болела кисть руки, по которой пришелся удар. За медицинской помощью милиционер не обращался.

Галко задержали 21 октября. По словам обвиняемого, при задержании его сильно избили, два дня он провел в больнице скорой помощи с ЧМТ средней степени тяжели и гематомой правого бедра.

По словам обвиняемого, в тот день его возмутило, что «данный человек снимает не концерт, а детей».

«Я захлопнул боковую крышку экрана камеры. Через несколько секунд подбежали сотрудники в форме и сказали, что он из милиции. Я недоумевал, почему задержали только меня. Я не совершал ни каких-либо действий по ограничению свободы передвижения потерпевшего, ни угроз в его адрес»», — рассказывал в суде Галко.

В качестве отягчающего обстоятельства прокурор попросил учесть алкогольное опьянение обвиняемого в момент совершения преступления. Как пишет «Вясна», в материалах дела не было акта освидетельствования Галко.