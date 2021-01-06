Подросток из Кобрина получил полгода «домашней химии» за попытку сжечь государственный флаг

Суд Ленинского района Бреста приговорил 17-летнего подростка Артема Зеленкова из Кобрина к шести месяцам «домашней химии» за надругательство над государственным символом (статья 370 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии обвинения, 23 сентября 2020 года около кинотеатра «Беларусь» в Бресте несовершеннолетний Зеленков при помощи зажигалки пытался поджечь государственный флаг. После неудачных попыток парень смял его и разорвал на части. После задержания Зеленков называл свои действия необдуманными, в суде он полностью признал вину.