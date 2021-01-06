В Молодечно задержали троих человек, растянувших баннер на дороге

В Молодечно милиционеры задержали троих человек, растянувших баннер на проезжей части, сообщает МВД.

Как уточняет ведомство, это произошло во второй половине ноября на пересечении улиц Хмельницкого и Гостинец. Тем самым, по версии следствия, они блокировали дорогу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Подозреваемых задержали только в конце декабря. Ими оказались 48-летний житель Молодечно, ранее лишившийся ноги в ДТП, его 22-летний сын и 20-летняя девушка юноши. Как отмечает МВД, отец юноши предложил перекрыть дорогу и стоял поодаль от сына и его девушки, которые и растянули баннер.

Под камеру 48-летний задержанный рассказал, что после потери ноги начал злоупотреблять спиртным и будучи выпившим увидел в телеграм-канале призыв перекрыть улицу с баннером, после чего он предложил это сыну. Теперь он говорит, что сожалеет о своем участии в этой акции.