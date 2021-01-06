В Петербурге по запросу из Минска задержали беларуса, вступившего в стачечный комитет «Беларуськалия»

В Петербурге по запросу из Минска задержан и помещен в СИЗО член стачечного комитета «Беларуськалия» Андрей Прилуцкий; в Беларуси его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудников милиции. Об этом рассказал «Медиазоне» его адвокат Андрей Федорков.

По словам адвоката, вечером после президентских выборов 9 августа электрослесарь Прилуцкий заметил на улице Солигорска группу людей в балаклавах, которые избивали пожилого мужчину. Электрослесарь подбежал к ним и заслонил собой жертву; в ответ его избили и задержали. Прилуцкий получил 15 суток административного ареста за участие в митинге в Солигорске. Защитник Федорков подчеркивает, что акция протеста в тот день началась только через два часа после задержания его подзащитного и в другом районе.

Отбыв половину назначенного наказания, Прилуцкий вышел на свободу, а в ноябре к нему снова проявили интерес силовики: его начали вызывать на допросы по делу о применении насилия к двум сотрудниками милиции 9 августа. «Один из руководящих работников горотдела внутренних дел Солигорска и участковый инспектор, который, по словам Прилуцкого, является потерпевшим как минимум в 20 аналогичных уголовных делах по 364-й статье», — подчеркивает адвокат.

7 декабря Прилуцкий присоединился к стачечному комитету «Беларуськалия», где работал электрослесарем на первом руднике. Далее он уехал в Россию, где, говорит Федорков, перемещался как минимум двумя авиарейсами между Петербургом и Калининградом в поисках работы — мужчина не знал, что ему заочно изменили меру пресечения.

29 декабря Прилуцкого задержали в петербургском аэропорту «Пулково» и поместили в следственный изолятор; 30 декабря суд удовлетворил ходатайство об аресте до 6 февраля в рамках процедуры экстрадиции.

Как позже сообщило «Радые Свабода» со ссылкой на Федоркова, Прилуцкий запросил убежища в России, его заявление рассматривает Федеральная миграционная служба.

Обновлено 11 января в 20:19. Добавлена информация про то, что Прилуцкий запросил убежища в России.