В Минске милиция задержала троих брестчан, разрисовавших «Табакерку», один из них распылил газ в лицо милиционеру

Ночью 5 января милиция задержала в Минске троих брестчан, которые разрисовали «Табакерку» на улице Матусевича, сообщает пресс-служба МВД.

Во время проверки документов 30-летний брестчанин распылил газовый баллончик в лицо милиционеру, а после попытался скрыться вместе с приятелями. Все трое были задержаны. В пакете у одного из задержанных милиционеры нашли баллончики и бутылки с краской, валик для краски и газовый баллончик.

В отношении 30-летнего задержанного возбуждено уголовное дело о насилии в отношении милиционера (статья 364 УК), дело о хулиганстве (статья 339 УК) начато в отношении всех задержанных.