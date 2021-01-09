Мужчина в брестской больнице ударил медика за то, что он «против Лукашенко»; милиция проводит проверку

5 января в брестской больнице скорой медицинской помощи мужчина ударил по лицу медика; милиция проводит проверку по этому факту, пишет TUT.by.

Момент удара попал на видео. На кадрах мужчина матерится, говорит про Лукашенко, а после ударяет медика по лицу.

«Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко», — говорит мужчина.

После удара в кадре появляется милиционер и уводит мужчину. Тот при этом продолжил ругаться матом и обращаться к медику.

Как пишет TUT.by, подробности конфликта неизвестны.

Позже издание отыскало мужчину, ударившего медика — его зовут Николай. По его словам, 5 января он был пьян, «упал на остановке, разбил голову». К нему подошли два омоновца и вызвали скорую помощь. После мужчину отвезли в больницу.

«А у меня такая политика — я за нынешнюю власть, за президента. Чего им не хватает? Нормально же живем!», — сказал мужчина корреспонденту TUT.by.

Он рассказал, что в курсе о протестах медиков, и в приемном отделении стал говорить с сотрудниками скорой помощи о Лукашенко.

«Они мне сказали: "За кого ты, за кого?". И стали меня тузать, один взял за шею! Если бы они меня не потузали, я б никого не ударил!» — рассказал Николай.

Корреспонденту TUT.by не удалось выяснить, что имел в виду мужчина под словом «тузать».

После конфликта в больнице Николаю оказали помощь. На следующий день его вызвал на беседу участковый. Об инциденте мужчина сказал так: «Мне, конечно, стыдно, неудобно, но уже как есть».



Обновлено в 16:00. Добавлен комментарий мужчины, ударившего медика.