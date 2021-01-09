Автор ютуб‑канала «Хойники для жизни» попросил политического убежища в Литве

Тракторист Евгений Васильков, который вел ютуб-каналы «Хойники для жизни» и «Хроники механизатора», вместе с семьей покинул Беларусь и попросил политического убежища в Литве, сообщает «Радыё Свабода».

Васильков утверждает, что не хотел уезжать из страны, но решил, что у него нет выбора после беседы с милиционерами. «Милиция составила протокол за экстремизм. Угрожали мне за то, что я снимаю ролики про бардак в Хойникском районе. Милиционеры сказали, что за такую деятельность они могут забрать ребенка, которого мы усыновили, потому что она сирота и ей нет еще и пяти лет», — сказал блогер.

Он добавил, что надеется вернуться на родину. Как уточняет «Радыё Свабода» протокол об экстремизме связан с «перепечаткой» материалов из телеграм-канала, признанного экстремистским в Беларуси.

31 июля милиция задержала Василькова в Хойниках. Cуд арестовал его на 10 суток по статье 23.34 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции). Блогер рассказал, что милиционеры тогда приехали к нему на работу из-за появившихся на дорожных знаках надписях «Саша 3%». Васильков отрицал свою причастность к этому. Когда милиционеры попросили у него документы на машину — он ответил отказом. Это расценили как неповиновение. Причем позже суд оправдал блогера по протоколу о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), посчитав недоказанной его причастность к оставленным надписям.

Васильков, житель села Вить в Хойникском районе, сначала в своем блоге рассказывал о проблемах района, а затем стал ставить под сомнение результаты президентских выборов. Вскоре после летнего ареста он потерял работу. В последних видео он рассказывал о погибающих деревнях Хойникского района.