Лукашенко наградил корреспондента СТВ Григория Азаренка медалью «За отвагу»

Александр Лукашенко наградил нескольких работников государственных СМИ «за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики», пишет Белта со ссылкой на его пресс-службу.

Специальный корреспондент СТВ Григорий Азаренок получил медаль «За отвагу», обозреватель «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы Лукашенко Валерий Шульга — медаль «За трудовые заслуги», редактор «Беларусь сегодня» Дмитрий Крят и специальный корреспондент ОНТ Игорь Тур награждены медалью Франциска Скорины, заместитель директора канала «Культура» Наум Гальперович получил звание заслуженного деятеля культуры.

Благодарность Лукашенко «за начительный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны» получили и другие работники ОНТ, АТН, Белта, «Беларусь Сегодня».