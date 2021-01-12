Дело журналисток Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой поступило в суд

Дело Катерины Андреевой передали в прокуратуру, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на мужа журналистки Игоря Ильяша.



Позже стало известно, что уголовное дело Андреевой и Чульцовой поступило в суд Фрунзенского района Минска. Об этом написала в фейсбуке помощник председателя Мингорсуда Надежда Антоник.

«Материалы дела Катерины находятся в прокуратуре. Из ее письма я знаю, что Катя ждет этапа в Минск. Она пишет, что ждет суда, но не делает прогнозов по поводу его исхода. Дата этапирования и судебного разбирательства пока не назначена, подробностей мы не знаем. Можно предположить, что дело будет передано в суд в середине января», — рассказывал Игорь Ильяш.

Журналисток Катерину Андрееву и Дарью Чульцову задержали 15 ноября после стрима с Площади Перемен. В тот день протестующие собрались почтить память Романа Бондаренко. Андреева смогла позвонить из РУВД и рассказала, что на нее заведено уголовное дело по части 1 статьи 342 — организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Правозащитники признали журналисток Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову политзаключенными.



Обновлено в 16:30. Добавлена информация о передаче дела в суд.