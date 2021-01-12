Оперативникам разрешили получать информацию с компьютеров беларусов и изымать документы и информацию при опросе

Парламент принял внесенные Совмином поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности». В новой версии закона статью, посвященную оперативному осмотру, дополнили: теперь помимо обследования жилища, других помещений и транспортных средств, в него входит «изучение информационных систем и ресурсов, компьютерной информации, в том числе путем удаленного доступа».

Кроме того, согласно поправкам в статью 15 теперь орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, имеет право создавать и использовать не только базы данных и информационные системы, но и «средства негласного получения (фиксации) информации» и иные средства. За ними также закрепляется право не только собирать и изучать сведения и документы, необходимые для задач оперативно-розыскной деятельности, но также обрабатывать и хранить такие сведения.

Также по закону (статья 20) должностные лица после проведения, приостановления или прекращения оперативно-розыскных мероприятий больше не должны указывать в служебном документе наименования средств негласного получения (фиксации) информации и других использованных средств.

Помимо этого, в новой версии закона указывается, что при проведении оперативного опроса (статья 21) должностные лица теперь могут копировать и изымать предметы и документы, а также компьютерную информацию.

Согласно поправкам в статью 14, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, теперь будут обязаны представлять прокурору или его заместителю материалы оперативно-розыскной деятельности.

Поправки в закон должны вступить в силу через три месяца после официального опубликования.