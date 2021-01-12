Сергей Тихановский: Лукашенко хотел выкинуть меня за границу после выборов, но передумал, прослушав разговор с адвокатом

Сергей Тихановский в письме корреспонденту TUT.by рассказал об Александре Лукашенко, в том числе о встрече с ним в СИЗО КГБ, и об условиях содержания в Жодино.

По словам Тихановского, Лукашенко «лично командует по выходным задержаниями на протестах».

«Он даже прослушивает мои разговоры с адвокатом в СИЗО, нарушая адвокатскую тайну. Он трижды [на встрече] назвал меня будущим президентом и при этом смотрел на Виктора Бабарико, чтобы воздействовать на него и внести раскол. Он прямо сказал, что политика — грязное дело, что, идя в политику, вы должны были быть готовы, что вам могут подкинуть деньги, устроить провокацию, как в Гродно, или посадить в тюрьму», — написал Тихановский.

По утверждению блогера, Лукашенко собирался выпустить его после выборов и «выкинуть со Светой за границу», но «посадил в карцер, прослушав беседу с адвокатом в СИЗО». Откуда блогеру известна эта информация, он не уточнил.

«Я говорил о том, что нельзя прощать и обязательно нужно привлечь к ответу семью диктатора, "депутатов" и прикорытников, он посадил меня в карцер», — описал Тихановский тот разговор с адвокатом.

Условия содержания в СИЗО Тихановский назвал сносными.

«Надо мной не издеваются в Жодино так, как на Володарке, и пока еще не сажали в карцер. Почти 5 месяцев я сижу в камере один, смотрю БТ, ОНТ, СТВ, но до 18.00, так как позже запрещает режим. Остальное — как у других заключенных», — рассказал он.