18‑летнего подростка приговорили к трем годам «химии» за блокировку транспорта на акции протеста

Суд Ленинского района Минска приговорил 18-летнего подростка к трем годам «химии» за блокировку транспорта в ходе акции протеста 23-24 сентября, сообщает Генпрокуратура.

Его признали виновным по части первой статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). По данным Генпрокуратуры, на пересечении улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского в Минске молодой человек «публично выкрикивал лозунги, совершал громкие хлопки руками, а затем совместно с иными гражданами вышел на проезжую часть и заблокировал движение транспорта, включая общественный».

На требования милиционеров подросток не реагировал, а в результате его действий «произошла остановка транспорта». Обвиняемый признал свою вину в полном объеме.