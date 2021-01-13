Медиаменеджер Андрей Александров задержан по уголовному делу

Журналист и медиаменеджер Андрей Александров находится в РУВД Октябрьского района Минска, сообщает БАЖ.

По информации организации, в милиции отказались сообщить по какой причине задержан Александров.

Ранее главный редактор информагентства «Белапан» сообщила, что с Александровым пропала связь. В последний раз он выходил на связь около 14 часов 12 января.

Обновлено в 16:33. Андрей Александров задержан в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета по Минску, сообщает «Белапан» со ссылкой на его адвоката. Она дала подписку о неразглашении и по этой причине не может уточнить, о каком деле идет речь и в каком статусе находится Александров. Вместе с журналистом задержана его девушка, она находится на Окрестина.

Обновлено в 17:50. Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская сообщила «Минск-Новости», что Александров задержан «в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска». Вероятно, речь идет о статье 342 УК.

В комментарии TUT.BY Гарлинская уточнила, что Александров проходит в статусе подозреваемого.