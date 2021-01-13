В Витебске на прогулке с палками для скандинавской ходьбы задержали шестерых пенсионерок

В Витебске в лесу во время прогулки с палками для скандинавской ходьбы милиция задержала шестерых пенсионерок, в том числе мать политика Павла Северинца Татьяну. Об этом TUT.by рассказал ее муж Константин Северинец.

Сейчас все женщины находятся в Первомайском РОВД. За что они задержаны, неизвестно. По словам Северинца, жена позвонила ему около 10 утра и успела сказать, что их «окружили люди в черном». Позже Татьяна Северинец связалась с мужем из РУВД.

«Говорит, что ее с пятью подругами задержали в Шпилевском лесу под Витебском, в котором они прогуливались с палками для скандинавской ходьбы», — рассказал Константин Северинец.

Обновлено в 21:05. Пять из шести задержанных женщин проведут ночь до суда в ИВС, сообщает «Віцебская Вясна». 14 января их будут судить по статье 23.34 КоАП. Татьяну Северинец отпустили, ее будут судить 19 января.

Задержанных больше восьми часов держали в Первомайском РУВД, милиционеры отказались взять для женщин еду и воду. Около 18:30 их перевезли в ИВС, а за час до этого в суд отвезли Татьяну Северинец, но заседание перенесли на 19 число. «Майор Склименок, который составлял протокол на меня, написал, что я, находясь в лесу — общественном месте, размахивала флагом...» — рассказала Северинец.