Из Уголовного кодекса исключили статью об оскорблении

Из Уголовного кодекса исключили статью 189 (оскорбление) и изменили статью 343 (изготовление и распространение порнографических материалов) — по ней лишить свободы смогут только при повторном преступлении. Изменения в УК опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Изменения по данным статьям вступят в силу через три месяца после опубликования — 13 апреля 2021 года.

При этом в УК остаются четыре статьи об оскорблениях: статья 368 (оскорбление президента Республики Беларусь), статья 369 (оскорбление представителя власти), статья 391 (оскорбление судьи или народного заседателя), статья 444 (оскорбление подчиненным начальника или начальником подчиненного).

Также в КоАП остается статья 10.2 (Оскорбление). По ней «умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме» наказывается штрафом до 30 базовых величин. За публичное оскорбление, в том числе в интернете, грозит штраф в размере до 200 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.