Девушка задержанного медиаменеджера Александрова проходит подозреваемой по уголовному делу

Девушка задержанного медиаменеджера Андрея Александрова Ирина Злобина проходит подозреваемой по уголовному делу, сообщает TUT.by со ссылкой на БелаПАН. О каком уголовном деле идет речь, не уточняется.

По рассказу сестры Злобиной, следователь сообщил ей, что Злобина является подозреваемой по уголовному делу, но не конкретизировал, по какому.

«Мы написали письмо с просьбой дать информацию. 15 дней будут давать ответ», — говорит она.

12 января около 14:00 на связь перестал выходить медиаменеджер Андрей Александров. 13 января его обнаружили в Октябрьском РУВД Минска, а Ирину Злобину — на Окрестина.

Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская сообщила, что Александров задержан «в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска». Вероятно, речь идет о статье 342 УК.