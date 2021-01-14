В Беларуси ужесточат уголовную ответственность за жестокое обращение с животными

В Беларуси ужесточат уголовную и административную ответственность за жестокое обращение с животными. Информация об этом появилась на Национальном правовом портале.

Согласно Закону «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», максимальное наказание за жестокое обращение с животными, совершенное повторно или группой лиц (часть 2 статьи 339-1 УК) увеличивается с одного года до трех лет.

Административная ответственность за жестокое обращение с животными тоже будет жестче, но подробностей на правовом портале не раскрывают — Закон об изменении еще не опубликован. В новом КоАП статья закреплена под номером 16.29 (в действующем КоАП это статья 15.45). С «целью дифференциации ответственности», она включает три части. Помимо этого, в новом КоАП зафиксирована ответственность за избавление от животного.