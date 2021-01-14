В офисе БелаПАН проходит обыск по делу медиаменеджера Андрея Александрова

В офисе информационного агентства БелаПАН проходит обыск по делу медиаменеджера Андрея Александрова. Об этом сообщила журналистка Татьяна Бубликова в фейсбуке.

«В 12:10 начался обыск в информагентстве БелаПАН. К нам в офис пришли люди в форме. У меня поднялось давление и мне удалось, в общем, выбраться из офиса вместе с телефоном. Обыск проводит Следственный комитет по делу, заведенному на Андрея Александрова, который раньше был официально нашим сотрудником. Хотят найти предметы и документы, относящиеся к делу», — рассказала она.

По сообщению TUT.by, в офис агентства приехал адвокат Сергей Зикрацкий, который оказывает компании юридические услуги. Однако внутрь его не пустили, мотивировав это тем, что обыск уже начался.

Позже Бубликова рассказала о начале обыска для Onliner. Всего, по ее словам, перед обыском в офисе находилось около пяти-шести человек.

«В начале первого я работала над текстом, вдруг слышу: «Не двигаться!», «Отойти от рабочего места!», «Компьютер не закрывать». Поднимаю глаза — вбегают люди с оружием, в масках, с этими камерами своими маленькими. Позже оказалось, что это милиция нас напугала, охраняя сотрудников СК и понятых. Все потом успокоились, стали тише, но начало выдалось фееричным», — говорит она.

После этого, по ее словам, работников собрали в одной комнате и сказали, что им важно соблюдать тишину и что никто вне офиса не должен узнать о происходящем «раньше времени». Примерно через десять минут один из людей в масках сообщил работникам, что в офисе проводится согласованный с прокуратурой обыск по уголовному делу Андрея Александрова, поводом для которого стало то, что у БелаПАН есть договор о сотрудничестве с ним. По словам Бубликовой, когда директор настаивал на адвокате, силовики вежливо отказывали.

«Я к тому времени уже была с высоким давлением — они хотели испугать меня, у них получилось. Через час за мной приехала скорая, и в сопровождении двух «охранников» меня повезли в больницу. С собой разрешили взять паспорт с кошельком. Сумка осталась в офисе. В больнице везде сопровождали меня, пока им не сказали, что пациента госпитализируют. Тут они уехали. Что происходит в офисе, я теперь буду узнавать вместе со всеми», — рассказала Бубликова.

Примерно в 15:35 обыск в офисе БелаПАН закончился, никого из сотрудников не задержали, но из офиса забрали несколько единиц техники, сообщила «Белорусская ассоциация журналистов».

Позже директор БелаПАН Дмитрий Новожилов уточнил, что обыск в офисе проводил УБЭП ГУВД Мингорисполкома по поручению УСК по Минску. Во время обыска были изъяты некоторые рукописные записи, документы, около 10 жестких дисков от компьютеров, два жестких диска от локального сервера и два неработающих нетбука.

2 января около 14:00 на связь перестал выходить медиаменеджер Андрей Александров. 13 января его обнаружили в Октябрьском РУВД Минска, а его девушку Ирину Злобину — на Окрестина.

Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская сообщила, что Александров задержан «в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска». Вероятно, речь идет о статье 342 УК.

Обновлено в 14:28. Добавлена информация TUT.by о приезде адвоката Сергея Зикрацкого.

Обновлено в 15:37. Добавлена информация БАЖ об окончании обыска и комментарий журналистки Татьяны Бубликовой для Onliner.

Обновлено в 15:57. Добавлен комментарий директора БелаПАН Дмитрия Новожилова для Onliner.