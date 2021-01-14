Редакция «Брестской газеты» приостанавливает выпуск печатной версии издания

Редакция «Брестской газеты» временно приостанавливает выпуск ее печатной версии, сообщает «Белорусская ассоциация журналистов» со ссылкой на главреда издания Виктора Марчука. Издание сосредоточится на освещении событий на своем сайте и в соцсетях.

По словам Марчука, попытки договориться о печати очередного номера оказались безуспешными — типографии в различных городах Беларуси отказываются от сотрудничества с редакцией негосударственного регионального издания.

Последний номер газеты за прошлый год вышел 24 декабря, а 31 декабря редакция успела напечатать в Бресте первый номер газеты за 2021 год. Его тираж уменьшился более чем на тысячу экземпляров, поскольку не учитывал подписчиков.

В конце 2020 года Марчук попросил не подписываться на издание , поскольку не был уверен, что редакция сможет выполнить свои обязательства перед читателями после того, как «Брестская типография» после 18 лет сотрудничества отказалась продлевать договор на печать газеты с 1 января 2021 года.

Сам Марчук считает, что отказ «Брестской типографии» от продления договора связан с «другими мотивами, только не экономическими».

«Было указано, что "по техническим причинам". Директор типографии отказался объяснять причины переноса графика, отказался разговаривать по этому поводу. Сегодня я также его набирал, чтобы узнать причины отказа в заключении договора на печать газеты. Я не смог до него дозвониться. Считаю, что экономического смысла в этих действиях нет, потому что мы исправно платили брестской типографии за печать газеты, к нам не было никаких претензий ни по качеству наших материалов, ни по срокам оплаты. Все было до этого времени хорошо», — говорил он.