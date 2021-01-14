Медик, которого ударили по лицу за то, что он «против Лукашенко», находится на больничном с черепно‑мозговой травмой

Брестский врач скорой помощи, которого на видео ударил мужчина за то, что он, по мнению ударившего, «против Лукашенко», находится на больничном с черепно-мозговой травмой, возникшей из-за этого удара. Об этом «Медиазоне» рассказала главный врач «Станции скорой медицинской помощи г. Бреста» Валентина Пашкевич.

«Черепно-мозговая травма появилась от удара, больше ни от чего», — подтвердила она.

5 января в брестской больнице скорой медицинской помощи мужчина ударил по лицу медика. Момент удара попал на видео. На кадрах мужчина матерится, говорит про Лукашенко, а после ударяет медика по лицу.

«Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко», — говорит мужчина.

«По этому факту Ленинское РОВД проводит проверку», — сообщала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Позже издание TUT.by узнало, что медика на записи зовут Андрей Рокало и смогло поговорить с ним. Он рассказал о событиях вечера, предшествовавших событиям в видео.

По его рассказу, 5 января на станцию позвонили из милиции и сообщили, что на остановке в Бресте лежит мужчина с признаками алкогольного опьянения. К нему выехала бригада Рокало и медики отвели мужчину в машину скорой.

«Он в больницу ехать не хотел. Но мы не можем оставить зимой на улице человека с травмами и признаками алкогольного опьянения — обязаны отвезти его в больницу. Он отказывался. От осмотра тоже отказывался. Сотрудники милиции с нами не поехали», — рассказывает Рокало.

По воспоминаниям врача во время транспортировки 55-летний мужчина «сопротивлялся, выражался, собирался выйти из машины». Медики его придерживали, чтобы он не нанес себе травмы.

«Он говорил, как любит президента, милицию, какие все молодцы. Мы просто молчали и ничего не говорили в ответ», — говорит врач.

По словам Рокало, медики никогда не вступают в споры и дебаты с нетрезвыми или неадекватными пациентами, и не ведут с больными никаких разговоров, за исключением тех, что касаются их состояния.

Медики привезли мужчину в больницу — и там он, по рассказу Рокало, вначале ударил фельдшера по ноге, после чего пришлось вызвать милицию.

«Пришел участковый. Сказал, что будет принимать заявление от нашего фельдшера. Она давала показания в смотровом кабинете, а мы стояли в коридоре. Этот мужчина был в соседнем смотровом кабинете — его там осматривал травматолог. Вдруг в какой-то момент он выбежал, начал ругаться и ударил меня», — рассказал врач.

Обновлено в 15:23. Добавлен рассказ медика Андрея Рокало для TUT.by.