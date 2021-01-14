Начиная с февраля «Белсоюзпечать» прекращает продажу газеты «Новы Час» в своих киосках, сообщает само издание. Теперь газету можно будет получить только по подписке.

«В торговом отделе РУП "Белсоюзпечать" не стали объяснять причину отказа от распространения. Так же, как и не могли ответить, отправили ли нам специальное письмо с сообщением о прекращении сотрудничества. И хотя причина очевидна, все же хотелось бы увидеть от руководства "официальное" письмо», — пишет издание.

При этом газета уточняет, что в стандартном соглашении, которое все издания заключают с «Белсоюзпечатью», нет упоминания того, что экспедитор должен предупредить заказчика о прекращении сотрудничества.

«Интересно, что еще не так давно с тем же торговым отделом РУП "Белсоюзпечать" мы разговаривали о том, чтобы повысить количество экземпляров для распространения, потому что с августа 2020-го процент списания газеты значительно снизился, а в Гродненской области был почти нулевой. Но, видимо, деньги "Белсозпечати" не нужны», — отмечает издание.