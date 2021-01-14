Милиционера из Мяделя уволили за стихотворение, «дискредитирующее органы внутренних дел»

22-летнего участкового Мядельского РОВД Александра Кучинского уволили за стихотворение, которое он опубликовал в своем паблике ВКонтакте, пишет Onliner. По мнению милиции, он совершил проступок, несовместимый с нахождением на службе и нанес ущерб имиджу органов внутренних дел.

31 августа 2020 года Кучинский опубликовал в своем паблике ВКонтакте на шесть человек стихотворение, из-за которого в декабре его вызвало начальство, рассказывает он.

«В кабинете были также сотрудники областного управления. Говорят: мол, ознакомьтесь, вот результаты проверки. О том, что вообще идет какая-то проверка, я не знал, но предполагал, что такое может быть. В материалах значилось, что я разместил стихотворение, дискредитирующее органы внутренних дел, которое набрало сотни просмотров, вызвало огромный общественный резонанс. Но это неправда. Уже после всего этого дела сделал скриншот: в декабре там было 38 просмотров. Второй скриншот со статистикой показывает, что чуть ли не половина просмотров пришлась на период самой проверки. Но и в целом в стихотворении я выразил свою гражданскую позицию, имею право», — говорит Кучинский.

По словам Кучинского, в материалах проверки было указано, что «также в данное время в Telegram-каналах „Выбор нарочанцев“ и „Pro Нарочь“ два пользователя написали стихотворения оскорбительного характера в адрес некоторых сотрудников». При этом он не писал эти стихотворения и не знает, почему они указаны в документе.

В приказе об увольнении Кучинского от 14 декабря 2020 года сказано, что он совершил проступок, несовместимый с нахождением на службе: разместил в интернете «информацию, дискредитирующую государственные органы», а это, в свою очередь, «повлекло причинение ущерба имиджу и авторитету органов внутренних дел».

Кучинский написал рапорт на начальника УВД Миноблисполкома, в котором указал свои замечания, сославшись на Конституцию. В нем он отметил, что является молодым сотрудником, и пообещал больше не допускать таких ситуаций. В ответе на его обращение указано, что «доводы о необоснованности увольнения не нашли объективного подтверждения и не требуют дополнительной проверки».