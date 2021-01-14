Правозащитники признали пятерых обвиняемых по делу «Пресс‑клуба» политзаключенными

11 правозащитных организаций Беларуси признали политзаключенными основательницу «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую, директора организации Сергея Ольшевского, программного директора Аллу Шарко, оператора Петра Слуцкого, а также члена Координационного совета и бывшую журналистку БТ Ксению Луцкину, связанную с медиапроектом, к которому имела отношение Академия «Пресс-клуба», сообщает «Белорусская ассоциация журналистов».

По мнению правозащитников, «реальными основаниями уголовного преследования Юлии Слуцкой, Аллы Шарко, Сергея Ольшевского, Петра Слуцкого, Ксении Луцкиной являются политические мотивы, направленные на прекращение или изменение характера их публичной совместной деятельности <...> в связи с ненасильственным осуществлением свободы высказывания мнения и информации».

Правозащитники требуют незамедлительно освободить обвиняемых из-под стражи, отказаться от «использования методов уголовного преследования как инструмента давления на свободу высказывания мнения и свободу ассоциаций», а также «незамедлительного прекращения репрессий и вызволения всех политических заключенных».

22 декабря в аэропорту задержали основателя организации Юлию Слуцкую, в ее квартире провели обыск, после которого задержали и ее сына Петра Слуцкого. Также с обысками пришли к другим сотрудникам организации.

Слуцкой предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК), а директору организации Сергею Ольшевскому — в соучастии в том же преступлении (часть 6 статьи 16, часть 2 статьи 243 УК).

Обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов также предъявили программному директору Алле Шарко, операторам Петру Слуцкому и Денису Соколовскому, члену Координационного совета и бывшей журналистке БТ Ксении Луцкиной.