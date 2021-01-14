Кочанова: в новом КоАП будет ответственность за неустановленную символику

В обновленном Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за «размещение неустановленной символики», рассказала изданию Office Life председательница Совета Республики Наталья Кочанова.

По словам Кочановой, под «неустановленной символикой» понимается все, кроме государственных символов.

«Бело-красно-белые флаги, конечно, попадут — это неустановленная символика. Они не имеют права быть размещены. Это уже подписали, сейчас мы будем в средствах массовой информации давать разъяснения, чтобы люди понимали. Это же не дело, что начали использовать кто во что горазд», — пояснила чиновница.

Ранее телеграм-канал «Пул Первого» писал, какая ответственность предусмотрена «за использование запрещенной символики». По информации канала, за флаг на балконе для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 580 рублей, для юрлиц — до 1740 рублей. Документ еще не опубликован.