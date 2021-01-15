Суд приговорил бывшего режиссера, ударившего оператора БТ на протестной акции, к двум годам лишения свободы

Октябрьский суд Минска приговорил 52-летнего бывшего режиссера БТ Вячеслава Ломоносова к двум годам лишения свободы за участие в «несанкционированном митинге» 25 октября (по ч. 1 статьи 342 УК) и за избиение оператора БТ (по ч. 1 статьи 339 УК), сообщает «Радые Свабода".

В обвинении по делу сказано, что Ломоносов ударил рукой по голове телеоператору, вследствие чего «нанес ему побои и причинил физическую боль».

Судья полностью удовлетворила просьбу прокурора, который посчитал вину Ломоносова доказанной и просил приговорить его к двум годам колонии общего режима.

Пострадавший — оператор БТ Иван Мартынович — на приговор не явился. Во время заседания 14 января он попросил не применять к Ломоносову наказание, связанное с лишением свободы и сказал, что не имеет к тому никаких материальных претензий.

В своем последнем слове Ломоносов еще раз извинился перед оператором БТ Мартыновичем «за причинение боли, за свой недостойный поступок».

Подсудимый сказал, что ему было стыдно за свой поступок, тем более что потерпевший оператор был его коллегой, «человеком с телевидения». Ломоносов сказал, что работал на телевидении 24 года и любит свое дело. Он упомянул, что во время президентских выборов записывал выступления кандидатов и транслировал их дебаты в прямом эфире, а также вел другие трансляции.

«После ухода с телевидения я искал и, если бы не это дело, была пара компаний, где я мог бы устроиться на работу», — сказал подсудимый.

На первом заседании Ломоносов рассказал, что во время протестной акции встретил корреспондента БТ Александра Хоровца с оператором. Он сказал Хоровцу, что в его материалах есть неправдивые сведения. В это время из толпы подошла женщина с иконой и перекрыла объектив оператора. Тот оттолкнул женщину вбок, и Ломоносов спонтанно ударил оператора правой рукой, «мизинцем и безымянным пальцем в область челюсти».

Тогда же Ломоносов рассказывал, что во время задержания ему сломали три ребра и палец.