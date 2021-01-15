Медиаменеджера Андрея Александрова заключили под стражу на два месяца

В отношении задержанного медиаменеджера Андрея Александрова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом пишет Naviny.by со ссылкой на БелаПАН.

«Решение о мере пресечения приняло УСК Минска с санкции прокуратуры. Но это не значит, что она не может быть изменена. В ближайшее время Андрея должны перевести в СИЗО на улице Володарского», — рассказала адвокат Александрова Ольга Карпушонок.

Адвокат намерена посетить подзащитного в понедельник, 18 января.

12 января около 14:00 медиаменеджер Андрей Александров перестал выходить на связь. 13 января его обнаружили в Октябрьском РУВД Минска, а его девушку Ирину Злобину — на Окрестина.

Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская сообщила, что Александров задержан «в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска». Вероятно, речь идет о статье 342 УК. Злобина также проходит подозреваемой по уголовному делу, однако пока не известно, по какому именно.

14 января в офисе БелаПАН прошел обыск по делу Александрова — у БелаПАН есть договор о сотрудничестве с ним. Его проводил УБЭП ГУВД Мингорисполкома по поручению УСК по Минску. Во время обыска, по словам директора БелаПАН Дмитрия Новожилова, из офиса изъяли некоторые рукописные записи, документы, около 10 жестких дисков от компьютеров, два жестких диска от локального сервера и два неработающих нетбука.