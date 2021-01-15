Змитра Дашкевича задержали на Куропатской вахте

Активист Змитер Дашкевич задержан, написала в фейсбук его жена Наста Дашкевич.

Она рассказала «Медиазоне», что задержание произошло около 17:20 на месте Куропатской вахты. С ним задержали еще одного человека.

Дашкевич возглавлял организацию «Молодой Фронт», в 2010 году был задержан, проходил обвиняемым по делу о хулиганстве (статья 339 УК). В марте 2011 года суд приговорил Дашкевича к двум годам колонии общего режима. В августе 2012 года его осудили за злостное неповиновение требованиям администрации колонии (статья 411 УК). Вышел на свободу в августе 2013 года.