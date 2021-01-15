Медиаменеджера Андрея Александрова и его девушку подозревают в финансировании протестов при участии BY_Help

Медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина водворены в ИВС как подозреваемые по делу о финансировании протестов из-за рубежа при участии BY_Help по части 2 статьи 342 УК, сообщает МВД.

В видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, замглавы МВД Геннадий Казкевич рассказал о причинах задержания Александрова и Злобиной 12 января.

«Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска — в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее», — говорит замглавы ведомства на видео.

По его словам, во время опроса Александров пояснил, что «предложение заняться подобной деятельностью поступило ему от фонда солидарности BY_Help, основателями которого являются Андрей Стрижак и Алексей Леончик. На записи Казакевич характеризует фонд как «оказывающий помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций граждан».

Далее в ролике МВД демонстрируется изображение, озаглавленное как «Схема финансирования и стимулирования Александровым А.В. протестной активности в Беларуси»

«Есть у меня друг, зовут его Леша Леончик. Попросил меня как-то Леша Леончик помочь с оплатой. Я, поскольку, в принципе помогать людям не против, согласился. Списки людей я получал от Леши», — говорит человек с голосом, похожим на голос Александрова. Сам говорящий в кадре не появляется.

На вопрос другого человека за кадром: «Каким образом, скидывал куда-то?», он отвечает:

— Скидывал в гугл формы. Напечатали, зашли в кассу, заплатили, забыли.

На вопрос об отчетности, он добавляет, что «кидал сканы» Леончику.

«Я знал, что Алексей — основатель BY_Help, потому что это видно по его фейсбуку. Поэтому и сошлись на том, что помогать людям хорошо. Он предложил помогать им вот в этом», — рассказывает человек с голосом, похожим на голос Александрова.

Далее в видео Казакевич говорит, что «вскоре к этой деятельности присоединилась его (Александрова — МЗ) сожительница».

«Всего с 22 августа до 9 ноября 2020 года ими оплачено более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей были предоставлены BY_Help. В лучших детективных традициях деньги передавались посредством закладок на территории Минского района».

«Мы приехали в какое-то поле, там стоял какой-то столб. Это было поздним вечером. Мы нашли этот столб, к которому был приделан пакет. Сообщил Леончику. В целлофановом пакете — пять пачек стодолларовых купюр», — поясняет человек с голосом, похожим на голос Александрова.

По словам замглавы МВД, Александров забрал более 100 000 долларов США и евро из тайников, найденных по координатам геолокации. Кроме того, по утверждению представителя ведомства, в камере хранения одного из столичных магазинов для Александрова оставили «приготовленную для этих же целей банкаовскую карточку».

Казакевич отмечает, что в квартире подозреваемых и в офисе БелаПАН, одним из руководителей которого Александров долгое время являлся, прошли обыски.

«Обнаружены и изъяты 168 квитанций об оплате штрафов, банковские платежные карточки, денежная сумма в размере более 25 тысяч долларов США и евро и 20 тысяч белорусских рублей, протестная атрибутика, компьютерная техника», — говорит замглавы МВД.

Кроме того, по словам замглавы МВД, ГУБОПиК завершил проверку «по аналогичным фактам финансирования протестов одной из незарегистрированных общественных организаций». Ее материалы передали в Следственный комитет для дачи правовой оценки.

12 января около 14:00 медиаменеджер Андрей Александров перестал выходить на связь. 13 января его обнаружили в Октябрьском РУВД Минска, а его девушку Ирину Злобину — на Окрестина.

14 января в офисе БелаПАН прошел обыск по делу Александрова — у БелаПАН есть договор о сотрудничестве с ним. Его проводил УБЭП ГУВД Мингорисполкома по поручению УСК по Минску. Во время обыска, по словам директора БелаПАН Дмитрия Новожилова, из офиса изъяли некоторые рукописные записи, документы, около 10 жестких дисков от компьютеров, два жестких диска от локального сервера и два неработающих нетбука.