ГУБОПиК задержало администратора телеграм‑канала «Сухарево News» и чата «Сухарево‑97»

В Минске сотрудники ГУБОПиК задержали 31-летнего администратора телеграм‑канала «Сухарево News» и чата «Сухарево‑97», сообщает МВД.

По сообщению ведомства, минчанин «создал и администрировал несколько "дворовых" телеграм-чатов, включая "Сухарево-97" (более 3300 участников), а также телеграм-канал "Сухарево News" (более 1100 участников)» и «активно призывал подписчиков к участию в протестных "дворовых" акциях, которые проходили на территории столицы». Несколько месяцев назад минчанин передал права владельца ресурсов за границу, утверждает ведомство.

«Обращает на себя внимание тот факт, что люди, которые администрировали упомянутые ресурсы, на марши не ходили. Зато они создали отдельный чатик "Элита Сухарево", где упражнялись в совершенствовании методов кукловодства. Провоцировали "гуляющих" нарушать закон, а сами снимали видео происходящего из окон своих уютных квартир . Затем полученные кадры размещали в интернет-ресурсах и отсылали отчёты о проделанной работе своим "хозяевам"», — сказано в официальном телеграм-канале пресс-секретаря МВД.

К сообщению ведомства прилагается видеозапись. На ней человек со скрытым лицом говорит, что является создателем телеграм-канала «Сухарево News» и чата «Сухарево 97».

«Создал где-то примерно в середине сентября, поддавшись на агитационные материалы на телеграм-площадках». Размещал там различные посты для того, чтобы люди могли организовываться для проведения каких-то маршей. Вину признаю. Еще хочу добавить, что телеграм-каналы не являются конфиденциальными источниками связи. Очень все там прозрачно и сотрудники органов могут приехать к любому», — говорит он.

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14 января в телеграм-канале «Сухарево News» и в чате «Сухарево 97» поменялись аватарки — теперь на них изображен государственный герб Беларуси. В каналах также появилось несколько постов. В первом из них на белом фоне в виде цитаты оформлена надпись «...Душой я с вами, на каторге, в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе в гостинице», подписанная снизу именем Светланы Тихановской. Второе изображение — кадр из интервью Тихановской для Би-Би-Си, на котором написано: «Молодец Светлана! Хоть иностранный освоила лучше двух родных!».