Владельца издательства «Янушкевич» забрали на допрос в ДФР

Владельца издательства «Янушкевич» Андрея Янушкевича забрали допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщает «Радые Свабода».

«Пришли четыре сотрудника ДФР в издательство "Янушкевич". Они провели осмотр и забрали компьютер и ноутбуки издательства, флешку, внешний диск. Андрея Янушкевича забрали на допрос», — рассказал «Радые Свабода» сотрудник издательства Сергей Макаревич.

Ранее утром Янушкевич и Макаревич перестали выходить на связь, сообщил ПЕН-Центр.

Также на связь не вышел распространитель книг Алесь Евдаха. Незадолго до этого он сообщил друзьям, что в его дверь стучат неизвестные, писал телеграм-канал общественной компании «Будзьма».

В 18 часов издателя Андрея Янушкевича отпустили, пишет «Наша Ніва».

Обновлено в 21:40. Добавлена информация о том, что Янушкевича отпустили.