Skoda и NIVEA не будут спонсировать чемпионат мира по хоккею, если его проведут в Беларуси

Автомобильный производитель Škoda не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею в этом году, если его проведут в Беларуси, заявила компания в твиттере.

«Мы горды тем, что являемся партнером чемпионатов мира IIHF 28 лет. Но мы также уважаем и поддерживаем права человека. Поэтому Skoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если подтвердится, что Беларусь будет соорганизатором мероприятия».

Еще один спонсор чемпионата, бренд немецкой косметики NIVEA, в комментарии в Instagram тоже пообещал, что не будет спонсировать состязание в случае, если его решат провести в Беларуси.

В ближайшие пять дней международная федерация хоккея (IIHF) решит, будет ли проходить чемпионат мира по хоккею 2021 в Беларуси.