На минчанина составили протокол за видео в милицейской форме в TikTok

В Минске за незаконное ношение милицейской формы (статья 23.45 КоАП) задержали 20-летнего местного жителя; на него составили протокол, сообщили в МВД.

По информации пресс-службы ведомства, задержанный в милицейской форме «снимался в видеороликах, дискредитирующих правоохранителей». Видео парень снимал для TikTok; по мнению МВД, он «своими действиями и поведением порочил милиционеров, задевал их честь и достоинство».

На видео, опубликованном МВД, парень объяснил, что снимал видео в развлекательных целях, и извинился перед милицией.

МВД проводит проверку по факту покупки милицейской формы.