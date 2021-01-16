22‑летнего студента приговорили к четырем годам колонии по делу о стычке с омоновцами 14 июля

Суд Первомайского района Минска приговорил 22-летнего студента БГУ Евгения Калиновского к четырем годам колонии общего режима, пишет правозащитный центр «Вясна». Его признали виновным по части первой статьи 342 и статье 364 УК.

Калиновского задержали летом по уголовному делу о протестах 14 июля. В тот день, когда Виктору Бабарико и Валерию Цепкало отказали в регистрации кандидатами в президенты, в Минске и других городах стали собираться стихийные акции протеста. Рядом со станцией метро «Площадь Победы» произошла стычка между протестующими и силовиками, в которой, по версии обвинения, участвовал Калиновский: ударил и повалил на землю омоновца Олега Борознова, толкнул и ударил омоновца Игоря Остапука.

Калиновский, пишет «Вясна», своей вины не признал, считал, что не нарушал общественный порядок и насилие к сотрудникам милиции не применял, а пытался пресечь противоправные действия по отношению к гражданам со стороны потерпевших. Во время процесса он извинился перед потерпевшими и частично возместил моральный ущерб — перечислил по 500 рублей двум детским учреждениям, как желали Остапук и Борознов.

По решению суда, Калиновский также должен выплатить компенсацию морального вреда омоновцам: Остапуку 1000 рублей, Борознову 1500 рублей.