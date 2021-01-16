«Белсат»: журналисток Андрееву и Чульцову обвиняют в приостановке 13 автобусов, трех троллейбусов и трамваев

Журналисток «Белсата» Дарью Чульцову и Катерину Андрееву обвиняют в нанесении ущерба «Минсктрансу» на сумму 11 562 рубля 14 копеек, сообщил телеканал со ссылкой на родственников и адвоката обвиняемых.

Как пишет «Белсат», журналисток обвиняют в том, что они принимали активное участие и руководили «групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок», которые привели к нарушению работы общественного транспорта.

Действия Чульцовой и Андреевой, как утверждается, привели к приостановке движения 13 автобусов, трех троллейбусов и трех трамваев.

Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову задержали в воскресенье, 15 ноября, в квартире, из окон которой они вели стрим с «Площади Перемен». Позже Андреева сообщила родным, что ее привлекают в качестве подозреваемой по уголовному делу. 17 ноября суд Октябрьского района арестовал журналистов на семь суток каждую по статьям об участии в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП) и неповиновении требованию милиционера (статья 23.4 КоАП). Позже журналисткам предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК (действия, грубо нарушающие общественный порядок). Уголовное дело журналистов передано в суд на рассмотрение. Дата первого заседания пока не назначена.